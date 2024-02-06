Жена и мама поддержали Джастина Бибера во время Матча звёзд НХЛ

Джастин Бибер – давний любитель хоккея. Более того, он не просто наблюдает за матчами с трибуны, он сам играет за команду «Мэтьюс» и даже является её звёздным капитаном. В субботу, 3 февраля, команда Бибера разгромила «Макдэвид» во время Матча всех звёзд НХЛ в Торонто.

Поддержать певца в этом непростом матче приехала его супруга Хейли Бибер. Девушка внимательно наблюдала с трибуны за тем, как Джастин гоняет шайбу по полю, а после официального объявления результатов матча радостно хлопала в ладоши и смеялась. «Мэтьюс» победил со счётом 7:4, а вместе с этим команда забрала $ 1 млн призовых.

Хейли Бибер и Пэтти Маллетт Фото: Из личного архива Пэтти Маллетт

Вместе с Хейли с трибун Бибера поддерживала его мама Пэтти Маллетт, которая даже надела фирменную футболку «Мэтьюса». Кстати, дизайн командных форм специально для этого турнира разработал Джастин с дизайнерами своего бренда одежды Drew House. Певец выпустил комплекты в четырёх разных цветах с символикой НХЛ для каждой команды, принимающей участие в соревнованиях.