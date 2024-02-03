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Джастин Бибер прибыл на Матч звёзд НХЛ в ярко-розовой оверсайз-куртке в горошек

Популярный канадский исполнитель Джастин Бибер, являющийся звёздным капитаном команды Остона Мэттьюса, прибыл на Матч звёзд НХЛ – 2024 в стильном образе, отмечает пресс-служба НХЛ на официальном сайте лиги.

Бибер прибыл на стадион «Скоушабэнк-Арена» в ярко-розовой оверсайз-куртке в горошек.

Бибер прибыл на Матч звёзд НХЛ — 2024. Фото: NHL.com

Напомним, команда Остона Мэттьюса, которую возглавляет Джим Монтгомери из «Бостон Брюинз», начнёт своё выступление на Матче звёзд НХЛ игрой с командой Куинна Хьюза. Она состоится в ночь на воскресенье, 4 февраля, начало – в 00:00 мск. В мини-турнире запланированы два полуфинала, после которых победители встречаются в решающем матче. Проигравшие команды мини-турнир покидают — игры за третье место не будет. Матчи проходят в формате 3х3, два периода по 10 минут.

Отметим, что в составе команды Мэттьюса будет выступать один российский хоккеист – 28-летний вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин.