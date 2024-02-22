Похудевшая на 20 кг Кристина Агилера показала идеальную фигуру в облегающем боди

За последние несколько месяцев Кристина Агилера значительно похудела и теперь чаще стала выходить на публику в откровенных нарядах, подчёркивающих её и без того идеальную фигуру. На днях в Лас-Вегасе состоялось шоу Кристины Агилеры, на котором она появилась в откровенном боди и белых высоких сапогах.

Фото: Из личного архива Кристины Агилеры

Красотка настолько преобразилась, что многие поклонники, пришедшие на концерт, просто-напросто не узнали Агилеру. Кроме того, во время шоу Кристина сменила образ на обтягивающий чёрный костюм, а также кокетливо заигрывала с танцорами на протяжении всего выступления.

Судя по всему, этот год выдастся для Агилеры особенно продуктивным. Только в Лас-Вегасе артистка будет выступать по меньшей мере с апреля по август. Кроме того, несколько шоу было запланировано и на январь, однако из-за состояния здоровья певицы мероприятия пришлось перенести. Тогда многие связали отмену концертов именно с излишней худобой певице, однако наконец-то она официально доказала, что сейчас находится в своей лучшей форме.

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