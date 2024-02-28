«Есть хочет не тело, а мозг»: Антон Лаврентьев объяснил, почему не получается похудеть

За два года вегетарианства и занятий йогой телеведущий Антон Лаврентьев смог похудеть на 15 килограммов. Питается Антон, как правило, по графику, который во многом напоминает интервальное голодание, а также каждый свой день начинает с тренировки. Именно поэтому он как никто другой знает о здоровом образе жизни всё.

Лаврентьев уверен, что многие пытающиеся похудеть совсем не понимают механизм работы нашего организма, а потому тратят впустую месяцы, надеясь сбросить хотя бы килограмм. По мнению телеведущего, йога – это не панацея для человека, который стремится сбросить лишнее. В первую очередь необходимо прорабатывать психологические блоки.

Есть хочет не тело, а мозг — в большинстве случаев это защитный механизм человека. Он что-то заедает. В начале нужно этот момент проработать, а уже потом телом заниматься. И это к психоаналитику надо идти, а не аштанга-йогой заниматься, – объясняет Антон.

Лаврентьев утверждает, что если человек долгое время не может похудеть, то ему крайне важно найти внутри себя ответы на вопросы о том, что компенсирует еда. Только в таком случае можно рассчитывать на результат.