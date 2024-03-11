Обладательницей титула «Мисс мира» — 2024 стала представительница Чехии

9 марта в Индии прошёл финал конкурса «Мисс мира» — 2024. За корону в этом году боролись 115 красавиц из разных уголков планеты. Победительницей конкурса красоты стала 24-летняя представительница Чехии Кристина Пышкова. Обаятельная блондинка смогла покорить членов жюри не только своей харизмой, но и добрым сердцем.

Известно, что, помимо модельной деятельности, Кристина учится в университете, а также активно продвигает всевозможные волонтёрские проекты. Она получает степень в области права и делового администрирования, но своей главной задачей считает возможность обеспечить образованием детей из бедных стран.

Пышкова стала инициатором создания специальной английской школы для детей из малообеспеченных семей Танзании. Более того, девушка регулярно ездит туда в качестве волонтёра и занимается преподаванием. Второе место на конкурсе заняла представительница Ливана Ясмина Зайтун. Россия в этом году в «Мисс мира» участия не принимала.

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