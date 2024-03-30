Хейли Бибер показала себя без макияжа в период обострения дерматита

Хейли Бибер уже давно стала «амбассадором» идеальной кожи, но даже у неё бывают дни, когда на лице появляются покраснения. Глядя на модель, кажется, что она нашла тот самый секрет заветной гладкости и естественного блеска, разгадать который мечтают миллионы девушек по всему миру. На самом же деле Хейли, как и многим другим, приходится каждый день бороться с проблемами, которые значительно ухудшают состояние кожи.

Бибер сообщила поклонникам, что уже много лет страдает от дерматита, а периодически у неё случаются обострения болезни. В это время кожу звезды назвать идеальной точно нельзя. Хейли опубликовала у себя в блоге честное фото, на котором показала, как выглядит её кожа в один из таких периодов.

Хейли Бибер Фото: Из личного архива Хейли Бибер

Наконец-то я нашла для себя идеальную формулу того, как ухаживать за кожей в течение разных фаз моего заболевания. Оказывается, достаточно всего нескольких качественных продуктов, которые позволяют улучшить состояние кожи, — отметила модель.

С возрастом Хейли научилась принимать то, что иногда её лицо покрывается покраснениями. Девушка не стесняется своей болезни и делает всё, чтобы люди, страдающие подобными заболеваниями, забыли о комплексах.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.