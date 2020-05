Шикарный суперкар в память о великом Сенне. Потрясающая аэродинамика, но где багажник?

В начале мая весь автогоночный мир вспоминает Айртона Сенну — великого бразильского гонщика, трагически погибшего на Гран-при Сан-Марино в 1994 году. Пилот, который стал одним из символов Формулы-1, за время своей карьеры в чемпионате мира выступал в составе четырёх команд, но главных успехов добился в составе «Макларена». Неудивительно, что именно эта марка и посвятила один из самых выдающихся суперкаров за всю свою историю — в честь Волшебника был создан McLaren Senna.



Не самая крупная по меркам мирового автопрома компания McLaren Automotive отличается крайне прагматичным подходом к созданию суперкаров. Разработав карбоновый монокок, создав 4-литровый бензиновый турбомотор V8 и 7-ступенчатую роботизированную коробку передач к нему, марка использует эти основные узлы и агрегаты для всех своих современных моделей. Естественно, дорабатывая компоненты в зависимости от положения суперкара в линейке McLaren — Senna, как флагманскому купе, досталось всё лучшее.

За основу был взят McLaren 720S, но с огромными доработками. Инженеры усовершенствовали углепластиковый монокок MonoCage III и повысили мощность двигателя до 800 л.с. (у исходной модели, как ясно из индекса, он выдавал 720 л.с.) — степень вмешательства в мотор оказалась достаточной (плоский коленвал, облегчённые поршни и шатунами, новые элементы турбонаддува, система смазки с сухим картером, выхлопная система из инконеля и титана), чтобы его в компании сочли новым агрегатом. С ним сочетается 7-ступенчатый «робот», а ещё — множество другой умной электроники.

Система Active Dynamics позволяет выбирать один из доступных (Comfort, Sport и Track) режимов работы двигателя и подвески RaceActive Chassis Control II. Последняя представляет собой сложной гидравлический активный механизм, который позволяет настраивать в течение 2 миллисекунд характеристики адаптивных амортизаторов конкретного колеса в зависимости от выбранных установок. Вместо обычных стабилизаторов поперечной устойчивости установлены также активные гидравлические элементы. Суперкар получил стандартные для машин такого класса карбон-керамические тормоза Brembo, сверхлёгкие колёсные диски с креплением центральной гайкой и покрышки Pirelli P Zero Trofeo R, разработанные специально под новый McLaren.

Однако больше всего создатели Senna гордятся аэродинамикой машины. Вообще, все современные McLaren даже при огромном желании не назвать шедеврами дизайна, но в модели имени бразильского пилота эффективность в движении совершенно очевидно принесена в жертву эффектности внешнего вида. Машина получила двойной диффузор, двойное антикрыло, множество закрылков и спойлеров, воздуховодов и вентиляционных отверстий — всё ради того, чтобы McLaren Senna имел надёжное сцепление с дорогой и достаточное охлаждение всех агрегатов. Не обошлось без активных элементов, самым заметным из которых является антикрыло, а вот работа передних закрылков и спойлеров не так очевидна, но она тоже вносит свой вклад в улучшение аэродинамики.

Двухместный суперкар создавался как модель топовой линейки Ultimate Series, но всё-таки как автомобиль для дорог общего пользования, поэтому машина получилась хоть и экстремальной (массой всего 1198 кг — самый лёгкий дорожный McLaren со времён модели F1 родом 1990-х — и едва ли не последний суперкар марки без гибридной составляющей, а с одним лишь ДВС), но всё-таки не лишённой комфорта. По умолчанию салон представляет собой царство голого карбона, но клиенты могут выбрать отделку кожей или алькантарой. А в остальном же покупателям машины придётся мириться с вынужденным аскетизмом.

На руле нет ни единой кнопки, зато предусмотрены подрулевые лепестки «робота», форма которых оптимизирована под гоночные перчатки. Цифровая панель приборов от McLaren 720S сохранила возможность перехода в лаконичный режим, когда дисплей разворачивается к водителю торцом и отображает только минимум необходимой информации. С центрального экрана можно управлять настройками суперкара, а кнопка запуска двигателя притаилась вместе с клавишами электростеклоподъёмников… на потолке!



Открывающиеся вверх двери интересны своим остеклением — как и у McLaren F1, основная часть имеет стационарные стёкла и опускающиеся сегменты, а ещё можно заказать стеклянные вставки в нижней части дверей практически у самого порога. Для полноты ощущений клиентам доступны и прозрачные сегменты в крыше. А кому наслаждаться дорогой в тишине некомфортно, те могут приобрести опциональную акустику Bowers & Wilkins сразу с семью динамиками и общей массой немногим больше 7 кг.

Единственным поводом для критики со стороны клиентов стало… отсутствие багажников. Действительно, у машины, которая позиционируется как дорожная, нет ни бардачка, ни отсека под чемоданы и сумки — конструктивно предусмотрены только две ёмкости за спинками сидений, куда можно положить только гоночный шлем, комбинезон, ботинки и перчатки.



Но всё это ерунда на фоне McLaren Senna GTR. В декабре 2017 года, когда был представлен серийный McLaren Senna, речи о более экстремальной модификации суперкара, все 500 экземпляров которого были распроданы ещё до премьеры, не шло. Но затем в 2018-м был показан концептуальный Senna GTR, а в 2019 году подоспела серийная версия McLaren Senna GTR — не имеющая допуска на дороги общего пользования экстремальная версия, которую выпустили в количестве 75 штук и также продали задолго до публичного дебюта новинки.

Исполнение GTR получило полностью переработанный кузовной обвес (бампера, пороги, антикрыло и даже зеркала заднего вида), ставший шире. В оснащение модели вошли встроенные пневмодомкраты и система пожаротушения, штатный видеорегистратор и комплект оборудования для телеметрии, радиосвязь — при этом новинка стала на 10 кг легче и на 25 л.с. мощнее. У 825-сильного McLaren Senna GTR антикрыло получило систему DRS, а аэродинамика перенастроена так, чтобы развивать те же 1000 кг прижимной силы, что и у McLaren Senna, но на более низкой скорости. Полностью переработали подвеску, которую фактически взяли у гоночного McLaren 720S GT3 (от него же заимствовали руль), установили 19-дюймовые колёса со сликами Pirelli, усилили тормоза, а в режимы работы силовой установки добавили установки Wet под мокрую трассу.

Для обеих моделей доступны не только базовые цвета окраски кузова и контрастных элементов (например, можно выделить крылышки в переднем бампере, тормозные суппорты, газовые упоры дверей и отделку кресел), но и особые оттенки из палитры McLaren Special Operations, а кроме того — возможность уникального декора специалистами сервиса MSO Bespoke. И этот шанс сделать особый суперкар не упустили.

Сначала был представлен созданный заводскими дизайнерами McLaren MSO Senna Carbon Theme, посвящённый фирменным цветам шлема Айртона Сенны. Купе получило неокрашенные панели из углепластика, покрытые прозрачным лаком, карбоновые колёсные диски и детали кузова и интерьера, окрашенные в жёлтый цвет Solar Yellow и зелёный Laurel Green. Интерьер отделан чёрной алькантарой с контрастной жёлтой прострочкой и жёлтой вставкой на руле. На сиденьях, как и на заднем антикрыле, размещены логотипы «S». В компании подчеркнули, что работа над 67 кузовными панелями занимает 1000 часов ручного труда, а окраска элементов в жёлтый и зелёный цвета требует ещё 250 человеко-часов (кстати, сборка одного McLaren Senna целиком занимает 300 человеко-часов, а производство одного тормозного диска требует 7 месяцев (!) работы).

Затем один из клиентов в Северной Америке заказал McLaren MSO Senna Champions Theme, в бело-красном оформлении которого угадываются отсылки к фирменной ливрее чемпионских болидов Honda Marlboro McLaren бразильца. Но дальше всего пошли в дилерском центре McLaren Beverly Hills, заказав три поистине уникальных McLaren Senna XP.



Приставка XP в названии означает Experimental Prototype — проще говоря, американский продавец какими-то невероятными способами добился у McLaren возможность получить тестовые экземпляры, которые использовались маркой при создании новинки. Заводские прототипы отреставрировали, довели их в соответствие со спецификациями серийных машин, а затем отдали в руки специалистам MSO, которые сделали и без того уникальные образцы ещё более особенными.

Все три купе имеют кузов из неокрашенного лакированного углепластика, но с уникальным декором. Исполнение Home Victory выполнено в цветах национального флага Бразилии, салон отделан зелёно-жёлтой кожей и зелёным карбоном — всё в честь победы Айртона Сенны в Гран-при Бразилии 1991 года, когда Волшебник смог добраться до финиша на «Интерлагосе» первым на единственной шестой передаче. Красно-белый суперкар Master of Monaco отсылает к 6 победам бразильца в Гран-при Монако и потому машина оформлена в цветах флага крошечного княжества. Третий же автомобиль — Lap of the Gods — несёт на себе «Юнион Джек» в честь Гран-при Европы в британском «Донингтон-Парке» 1993 года, когда под дождём пилот «Макларена» смог вырваться в лидеры с 5-й позиции по ходу первого круга после старта. На создание каждого McLaren Senna XP ушло 780 часов, но работа явно того стоила.

«Вы помещаете себя на такой уровень, когда нет компромиссов. Вы отдаёте всё, что у вас есть. Всё, абсолютно всё», — эти слова Айртона Сенна стали официальным слоганом McLaren Senna и отличной иллюстрацией бескомпромиссного характера машины. С появлением этого купе больше не будет ни одной другой модели, названной именем легендарного бразильца. Правами на имя пилота владеют McLaren Automotive и благотворительная организация Instituto Ayrton Senna, которая позволила британской марке так именовать свой суперкар. Часть средств, полученных от продажи Senna и Senna GTR, пойдёт на счёт Instituto Ayrton Senna, и покупка нового McLaren стала не только отличной инвестицией, но и возможностью помочь тем, кто нуждается в поддержке. Волшебник бы одобрил.