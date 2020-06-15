В игре F1 ввели карточки гонщиков. Отметили скорость Квята, но некоторые оценки абсурдны

Впервые в истории официальной компьютерной игры Формулы-1 (в этом году, что логично, она получит название F1 2020) введены карточки действующих гонщиков. Показатели пилотов понадобятся для режима My Team, в котором игрокам предстоит выбрать себе напарников.

Итоговые баллы 20 пилотов сезона-2020 были сформированы на основе отдельных оценок в четырёх категориях — опыте, гоночном мастерстве (зависит от умения обгонять), бдительности (стабильность и отсутствие ошибок в непростых условиях) и чистой скорости. Для начала взглянем на получившийся общий рейтинг.



2-3.

2-3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 90

4. Себастьян Феттель («Феррари») — 89

5-6. Даниэль Риккардо («Рено») — 87

5-6. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 87

7. Шарль Леклер («Феррари») — 86

8. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 85

9. Карлос Сайнс («Макларен») — 82

10-13. Ромен Грожан («Хаас») — 80

10-13.

10-13. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 80

10-13. Эстебан Окон («Рено») — 80

14-15. Ландо Норрис («Макларен») — 79

14-15. Александер Албон («Ред Булл») — 79

16-17. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 78

16-17. Кевин Магнуссен («Хаас») — 78

18.

19.

20. Николас Латифи («Уильямс») — 64. 1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 94 балла2-3. Валттери Боттас («Мерседес») — 902-3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 904. Себастьян Феттель («Феррари») — 895-6. Даниэль Риккардо («Рено») — 875-6. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 877. Шарль Леклер («Феррари») — 868. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 859. Карлос Сайнс («Макларен») — 8210-13. Ромен Грожан («Хаас») — 8010-13. Даниил Квят («Альфа Таури») — 8010-13. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 8010-13. Эстебан Окон («Рено») — 8014-15. Ландо Норрис («Макларен») — 7914-15. Александер Албон («Ред Булл») — 7916-17. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 7816-17. Кевин Магнуссен («Хаас») — 7818. Джордж Расселл («Уильямс») — 7519. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 7320. Николас Латифи («Уильямс») — 64.

Лидерство Хэмилтона — вопросов нет. Первая претензия – к пилоту, поделившему второе место. Вряд ли хоть кто-то из аналитиков ставит Боттаса в собственной табели о рангах так высоко — если бы Валттери получил ну хотя бы на балл меньше Ферстаппена, всё смотрелось бы куда логичнее.



Солидная четвёртая позиция — всего в балле от Боттаса и Ферстаппена — у главного неудачника последних двух сезонов Себастьяна Феттеля. С одной стороны, нельзя забывать про четыре титула немца. С другой — мы ведь всё-таки оцениваем форму гонщика здесь и сейчас? Тогда по итогам 2019 года странно видеть, как Феттель на три балла опережает Леклера.

Угадай гонщика Формулы-1 по его командам! Тест Карьерный путь Шумахера вы, предположим, помните. А как насчёт других пилотов Формулы-1?

Из оценок середины пелотона любопытнее всего выглядит 14-15 место Александера Албона, который уступает и Даниилу Квяту, и Пьеру Гасли — что на это скажет доктор Марко? В целом все гонщики



середины пелотона, кроме Переса, собраны в плотную группу, словно организаторы подчёркивают: давайте сначала посмотрим на них в топ-команде (как это было с Риккардо), а уже потом дадим дополнительные баллы.

Трудно смириться с 18-м местом Джорджа Расселла — мы всё-таки оцениваем гонщика или его машину? Британец победил Албона и Норриса в Формуле-2, но в рейтинге F1 2020 уступает обоим друзьям. Не знаем, какими своими действиями в сезоне-2019 Джордж это заслужил. Может быть, получим ответ, когда посмотрим конкретные характеристики всех гонщиков?

Показатель «опыт» смущает моментально. Да, 98 баллов Райкконена не удивляют, но точно ли он должен «везти» сразу 9 пунктов Льюису Хэмилтону? Неужели за 13 сезонов в чемпионате мира британец ещё что-то там не узнал, чтобы так сильно уступать Кими? Если посмотреть на оценки других пилотов, то хочется прямо потребовать от создателей сделать куда меньшую зависимость показателей от числа проведённых сезонов.

К слову, странно: Гасли дебютировал в Ф-1 на полтора года раньше Норриса, Албона и Расселла, но имеет всего 53 очка против 52 у остальной троицы. Маловат разрыв. У Леклера, кстати, 56 — видимо, создатели игры учитывают фактор выступления за топ-команду, что логично. Но, опять же, куда тогда подевались полгода Гасли в «Ред Булл»? Да и 63 балла Квята против 65 у Сайнса странны: Даниил провёл в Ф-1 больше гонок и полтора года выступал за «Ред Булл» — как по опыту он может уступать Карлосу? Бред? Бред.



И последний вопрос по опыту: почему у Джовинацци 47 баллов? В отличие от того же Расселла, он четырежды попал в очки и даже лидировал в Гран-при. С топ-командой, если что, тоже сотрудничает. Но пять баллов где-то потерял (и это мы ещё не учитываем две гонки в 2018-м). Непонятно.

В пункте «Гоночное мастерство» с 94 баллами побеждает Ферстаппен, у Хэмилтона 93, у Леклера 92. Пилоты «Хааса» опережают лишь гонщиков «Уильямса» и Джовинацци — очевидно, что им припомнили столкновения друг с другом и многочисленные инциденты с участием других гонщиков. В общем, тут особых вопросов нет.

В пункте «Бдительность» доминирует Боттас — невероятные 99 баллов! Что ж, Валттери и правда довольно стабилен, но точно ли он настолько круче некоторых середняков? Тот же Сайнс получил 81 балл, хотя весь 2019 год провёл как метроном. Здесь испанцу сильно занизили балл. А вот с 74 очками Квята спорить не будем — чего уж там, иногда россиянин даёт волю эмоциям во время гонок. Вот и получается, что в этом пункте Даниил опередил только Магнуссена, Стролла и Джовинацци.



Финальный пункт — скорость. Здесь у Хэмилтона и Ферстаппена по 96 баллов, Феттель опережает Леклера (94 против 93). Высоко оценили Квята: с 85 баллами он обгоняет Сайнса, Райкконена и Албона, а Норриса и Гасли просто громит — у них всего по 80. Не исключаем, что во внимание принимали систему, которая оценивала работу гонщиков во время каждого этапа Формулы-1 в 2019 году — там Квят регулярно оказывался среди лучших.

И финальное: легко подсчитать, что при создании итогового рейтинга создатели F1 2020 отдавали четырём пунктам разный приоритет. Если просто подсчитать среднее значение, то Ферстаппен получит только 86 баллов вместо 90, а, к примеру, Квят – 77 вместо 80. Вероятно, фактор опыта имеет меньшую ценность, чем три остальных — это логично и снимает часть претензий. И всё-таки вопросы к рейтингу остаются, причём немалые. Впрочем, разве могло быть иначе?