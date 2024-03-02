Стартует новый сезон Формулы-1 — кто станет главным соперником Ферстаппена? LIVE!

Голландец — фаворит, но конкуренты настроены куда оптимистичнее, чем год назад. Следим за Гран-при Бахрейна — старт гонки в 18:00 мск.

На Международном автодроме Бахрейна в Сахире сегодня пройдёт стартовый этап Формулы-1 сезона-2024 — Гран-при Бахрейна. Трёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен накануне завоевал поул и считается всеми явным фаворитом гонки, однако и «Феррари», и «Мерседес» считают, что за зиму сделали шаг вперёд и больше не будут уступать голландцу так много. Кто окажется ближайшим преследователем Ферстаппена и как в целом будет выглядеть расклад сил в гоночном режиме? Сегодняшняя гонка даст ответы на очень многие вопросы!

Все подробности Гран-при Бахрейна Формулы-1, а также основных гонок Формулы-2 и Формулы-3 — в нашей онлайн-трансляции!

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