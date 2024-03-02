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Формула-1, Гран-при Бахрейна 2024 года 2 марта — онлайн-трансляция, фото, новости

Стартует новый сезон Формулы-1 — кто станет главным соперником Ферстаппена? LIVE!
Дмитрий Захарченко
Онлайн-трансляция Гран-при Бахрейна Формулы-1
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Голландец — фаворит, но конкуренты настроены куда оптимистичнее, чем год назад. Следим за Гран-при Бахрейна — старт гонки в 18:00 мск.

На Международном автодроме Бахрейна в Сахире сегодня пройдёт стартовый этап Формулы-1 сезона-2024 — Гран-при Бахрейна. Трёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен накануне завоевал поул и считается всеми явным фаворитом гонки, однако и «Феррари», и «Мерседес» считают, что за зиму сделали шаг вперёд и больше не будут уступать голландцу так много. Кто окажется ближайшим преследователем Ферстаппена и как в целом будет выглядеть расклад сил в гоночном режиме? Сегодняшняя гонка даст ответы на очень многие вопросы!

Все подробности Гран-при Бахрейна Формулы-1, а также основных гонок Формулы-2 и Формулы-3 — в нашей онлайн-трансляции!

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Live Дмитрий Захарченко

Оливер Гёте опережает Николу Цолова в борьбе за девятое место, и тут же мимо болгарского гонщика протискивается Алекс Данн.

Тем временем в глубине пелотона в первом повороте произошёл контакт между Кианом Шилдсом и Джошем Дюфеком. Шилдс оштрафован десятью секундами.

20/22: 1 Браунинг — 2 Мэнселл — 3 Трамниц — 4 Мегетуниф — 5 Рамос — 6 Мини — 7 Форнароли — 8 Линдблад — 9 Гёте — 10 Данн — 18 Бедрин.

12:39 Дмитрий Захарченко

Тим Трамниц прорывается на подиум: протеже «Ред Булл» опередил Сами Мегетунифа и вышел на третью позицию.

Трамниц проходит Мегетунифа

Трамниц проходит Мегетунифа

Фото: twitter.com/formula3

Бедрин пропустил Монтойю и откатился на 18-е место.

Три круга до финиша.

19/22: 1 Браунинг — 2 Мэнселл — 3 Трамниц — 4 Мегетуниф — 5 Рамос — 6 Мини — 7 Форнароли — 8 Линдблад — 9 Цолов — 10 Гёте — 18 Бедрин.

12:34 Дмитрий Захарченко

Оливер Гёте обогнал Лауренса ван Хёпена и вышел на десятую позицию, а Никита Бедрин пропустил прорывающегося из конца пелотона Дино Бегановича и откатился на 17-е место.

15/22: 1 Браунинг — 2 Мэнселл — 3 Мегетуниф — 4 Трамниц — 5 Рамос — 6 Мини — 7 Форнароли — 8 Линдблад — 9 Цолов — 10 Гёте — 17 Бедрин.

12:25 Дмитрий Захарченко

Половина гонки позади — топ-8 по-прежнему держится очень плотно, разрывы менее секунды. Никита Бедрин потерял пару позиций и откатился на 16-е место.

Браунинг возглавляет пелотон

Браунинг возглавляет пелотон

Фото: twitter.com/formula3

11/22: 1 Браунинг — 2 Мэнселл — 3 Мегетуниф — 4 Трамниц — 5 Рамос — 6 Мини — 7 Форнароли — 8 Линдблад — 9 Цолов — 10 ван Хёпен — 16 Бедрин.

12:17 Дмитрий Захарченко

Никита Бедрин красивым манёвром по внешней траектории объезжает Макса Эстерсона и выходит на 14-ю позицию. Перед Бедриным в данный момент Ноэль Леон.

12:14 Дмитрий Захарченко

Мэнселл атакует Мегетунифа в борьбе за второе место, и если первую атаку Сами удалось отбить, то вторую — в десятом повороте — тот уже отразить не смог. Мэнселл выходит на второе место.

Мэнселл обгоняет Мегетунифа

Мэнселл обгоняет Мегетунифа

Фото: twitter.com/formula3

Чуть дальше Линдблад прошёл Цолова и поднялся на восьмую позицию.

05/22: 1 Браунинг — 2 Мэнселл — 3 Мегетуниф — 4 Трамниц — 5 Рамос — 6 Мини — 7 Форнароли — 8 Линдблад — 9 Цолов — 10 ван Хёпен — 15 Бедрин.

12:11 Дмитрий Захарченко

Кристиан Мэнселл прорвался в топ-3, опередив Тима Трамница!

Никита Бедрин тем временем прорывается: россиянин на 15-й позиции.

03/22: 1 Браунинг — 2 Мегетуниф — 3 Мэнселл — 4 Трамниц — 5 Рамос — 6 Мини — 7 Форнароли — 8 Цолов — 9 Линдблад — 10 Ван Хёпен — 15 Бедрин.

12:10 Дмитрий Захарченко

Форнароли проходит Цолова и поднимается на седьмое место, а Линдблад теперь впереди Эстерсона на девятой позиции.

Судьи изучают инцидент между Бойей и Гёте во втором повороте.

02/22: 1 Браунинг — 2 Мегетуниф — 3 Трамниц — 4 Мэнселл — 5 Рамос — 6 Мини — 7 Форнароли — 8 Цолов — 9 Линдблад — 10 Эстерсон.

12:05 Дмитрий Захарченко

Старт! У Бегановича проблемы, он не смог разогнаться как следует и провалился в конец пелотона! В лидеры вырывается Люк Браунинг! За ним Мегетуниф, Трамниц, Рамос и Мэнселл. Мини откатился на шестое место, а Цолов отыграл сразу четыре позиции и прорвался на седьмое.

Старт гонки Формулы-3

Старт гонки Формулы-3

Фото: twitter.com/formula3

Никита Бедрин отыграл две позиции и прорвался на 16-е место, но к концу круга потерял одно место и идёт 17-м.

01/22: 1 Браунинг — 2 Мегетуниф — 3 Трамниц — 4 Мэнселл — 5 Рамос — 6 Мини — 7 Цолов — 8 Форнароли — 9 Эстерсон — 10 Линдблад — 17 Бедрин.

12:00 Дмитрий Захарченко

Пилоты Формулы-3 отправились на прогревочный круг. Гонка стартует буквально с минуты на минуту.

11:48 Дмитрий Захарченко

Стартовая решётка гонки Формулы-3

Начинаем большой автоспортивный день в Бахрейне — в 12:00 по Москве на автодроме в Сахире стартует гонка Формулы-3!

С поул-позиции заезд начнёт экс-чемпион европейской Формулы-Regional Дино Беганович, которому предстоит разделить первый ряд стартового поля с Люком Браунингом, протеже команды «Уильямс». Следом за ними расположились Габриэле Мини, Сами Мегетуниф и Сантьяго Рамос, которому накануне не повезло: мексиканца уже в первом повороте спринта развернул Беганович.

Отметим также, что победитель короткой гонки — Арвид Линдблад из программы «Ред Булл Джуниор» — стартует с девятой позиции, а Никита Бедрин, прорвавшийся накануне на 13-е место, начнёт заезд 18-м.

Стартовая решётка гонки Формулы-3

Стартовая решётка гонки Формулы-3

Фото: FIA

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