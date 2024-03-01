Босса «Ред Булл» не уволили — и в Сеть сразу слили «компромат». Что теперь?

Перед стартом нового сезона Формулы-1 концерн «Ред Булл» завершил внутреннее расследование обвинений в адрес Кристиана Хорнера, посчитав, что доказательств вины босса команды Ф-1 в «неподобающем» поведении нет. Однако вскоре после этого в Сеть попали «доказательства» вины Хорнера. Что происходит в этой запутанной истории и чего ждать дальше?

В чём суть обвинений?

Если вдруг вы каким-то образом не следили за одной из двух главных историй межсезонья, то вкратце напомним. Неназванная сотрудница команды Формулы-1 «Ред Булл» пожаловалась руководству австрийского концерна на некие неподобающие действия Кристиана Хорнера. По одной из версий, речь шла о сексуальном харассменте, по другой — о «контролирующем» поведении со стороны начальника.

Концерн объявил о запуске расследования, специально нанятый юрист опросил Хорнера, автора жалобы и многих других сотрудников «Ред Булл». По итогам этих «допросов» был составлен 100-страничный доклад, который лёг на стол руководству концерна. Интересно, что на время расследования сам Кристиан Хорнер не был отстранён от работы: он присутствовал и на презентации команды, во время которой опроверг все обвинения в свой адрес, и на предсезонных тестах в Бахрейне. И вот в среду, 28 февраля, «Ред Булл» вынес свой вердикт.

Почему Хорнера признали невиновным?

Руководство концерна заявило, что не нашло подтверждений «недопустимому» поведению Хорнера, а раз так, то нет никаких причин увольнять Кристиана со своего поста.

При этом, по слухам, внутри концерна возникли разногласия: акционеры из Таиланда, которым принадлежит 51% акций, выступили против увольнения Хорнера, так что у австрийской стороны при всём желании не было возможности расстаться с топ-менеджером, даже если бы они посчитали его виновным или просто «токсичным».

Вот полный текст заявления: «Независимое расследование обвинений против мистера Хорнера завершено. «Ред Булл» может подтвердить, что претензии были отвергнуты. У автора жалобы есть право на апелляцию. «Ред Булл» уверен, что расследование было честным, тщательным и нейтральным. Доклад по итогам расследования конфиденциален, содержит частную информацию об участниках расследования и третьих лицах, которые участвовали в расследовании, и поэтому мы не можем совершать дальнейшие комментарии из уважения ко всем сторонам. «Ред Булл» продолжит стремиться к соответствию высочайшим рабочим стандартам».

Кристиан Хорнер в паддоке Гран-при Бахрейна Фото: Clive Mason/Getty Images

Что о ситуации думают конкуренты «Ред Булл»?

Как видите, концерн не стал раскрывать никаких деталей истории. Например, в чём именно обвиняли Хорнера и какие моменты заставили австрийцев решить, что эти обвинения были беспочвенными. Столь сухое заявление «Ред Булл», разумеется, не понравилось конкурентам «быков», которые тут же заговорил об ударе по репутации всей Формулы-1.

«В заявлении говорились общие вещи, — заявил босс «Мерседеса» Тото Вольф. — Конечно, мы не в состоянии заглянуть за кулисы. Однако в организации работает женщина, которая заявила, что возникла проблема, потребовавшая расследования. Вчера мы все узнали, что «всё в порядке, мы рассмотрели это». Так вот я считаю, что такой глобальный вид спорта требует большей прозрачности, когда речь заходит о таких важных вопросах. Объяснения не должны быть расплывчатыми».

Руководитель «Макларена» Зак Браун со своей стороны призвал активнее вмешаться в ситуацию ФИА и владельцев прав на Ф-1 из «Либерти»: «Продолжаются слухи и спекуляции. Остаётся много вопросов без ответа про весь ход процесса. Те, кто управляет нашим спортом, должны подвести черту под этой ситуацией. Пока этого не случится, продолжатся спекуляции — и я не думаю, что это здоровая ситуация для Ф-1. Эту ситуацию должно разрешить руководство чемпионата, у них есть власть и ответственность сделать это».

Тото Вольф и Зак Браун Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Что за новые данные попали в Сеть?

На следующий день после «реабилитации» Хорнера прямо во время второй тренировки Гран-при Бахрейна, на почту многим журналистам, руководителям команд Формулы-1, а также ФИА и «Либерти» упало письмо со ссылкой на гугл-диск, а на нём — якобы «доказательства» вины главы «Ред Булл». При этом отправитель письма (естественно, анонимный) специально сделал рассылку таким образом, чтобы все увидели, кому ещё отправлено сообщение — то есть в паддоке знают, что эту ссылку получили буквально ВСЕ. Игнорировать её решительно невозможно.

Что внутри? Разумеется, мы не имеем права раскрывать детали (говорят, все крупные британские СМИ оперативно получили предупреждения от адвокатов Хорнера о потенциальных судебных исках в случае публикации чего-то «не того»). Если в общих чертах, то там скриншоты из переписки якобы Хорнера и сотрудницы «Ред Булл», а также несколько фотографий и видео – будьте спокойны, по крайней мере, в этом фрагменте до «дикпиков» не дошло. Но, похоже, это далеко не полный архив.

Все журналисты констатировали, что проверить достоверность переписки невозможно: при современном развитии технологий подделать можно всё что угодно. Но сомнительно, чтобы переписку сгенерировала нейросеть: всё слишком складно, с деталями, «личное» перемешано с «рабочим».

Как на свежие «доказательства» отреагировал сам Хорнер?

«Не буду комментировать анонимные предположения, но повторю ещё раз: я всегда отрицал эти обвинения. Я подходил с уважением к процедуре независимого расследования и в полной мере сотрудничал на каждом этапе пройденного пути. Это было тщательное и справедливое расследование, проведённое независимым юристом. Теперь оно завершилось путём отклонения поданной жалобы», — гласит заявление, выпущенное Хорнером.

Хельмут Марко и Кристиан Хорнер Фото: Clive Mason/Getty Images

Что будет дальше?

Ещё до появления «слива» были сомнения, что история завершена. Во-первых, не исключался факт, при котором сотрудница «Ред Булл» обратится в гражданский суд и там всплывут все неприятные подробности. Во-вторых, как вы видите, конкуренты «Ред Булл» уже призвали руководство Ф-1 вмешаться в происходящее. Зная любовь президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема оказываться в центре внимания, даже удивительно, что он ещё ничего не заявил — видимо, боится, после того как однажды угодил впросак с идеей расследовать обвинения в адрес Тото и Сьюзи Вольф насчёт якобы распространения конфиденциальной информации.

Наконец, большой вопрос, как к продолжающемуся скандалу отнесутся в руководстве концерна «Форд». Напомним, американцы помогают «Ред Булл» с созданием двигателя на 2026 год, и пусть там в основном разработки «быков», но всё равно будет больно и неприятно (репутационно и финансово), если американцы вдруг разорвут сделку.

В общем, теоретически скандал может постепенно затихнуть, но есть немалая вероятность, что всё только начинается — просто вопрос, с какой стороны последует новая вспышка.