Кто худший гонщик Гран-при Китая Формулы-1?

Мы продолжаем вести нашу традиционную рубрику: после финиша каждой гонки Ф-1 предлагаем вам самим выбрать худшего гонщика. Причём в этом опросе-ранкере призываем оценивать выступления пилотов именно в день гонки, не принимая в расчёт квалификацию и другие сессии. То есть получается этакая премия «Гонщик дня» наоборот.
По итогам гонки на трассе в Шанхае редакция отобрала пятерых претендентов на звание худшего пилота — и теперь только вы определите имя «лауреата».
Для выбора используйте стрелки ▼▲ и пишите в комментариях, почему сделали именно такой выбор!
Лэнс Стролл
В целом адекватная гонка канадца по сути была завершена после глупой аварии на рестарте. Стролл может сколько угодно обвинять некого гонщика впереди, который резко затормозил и вызвал цепную реакцию. Но почему-то Лэнс оказался единственным пилотом, который не успел затормозить и врезался в ехавшего впереди Риккардо. Оправданий тут быть не может.
Льюис Хэмилтон
Конечно, по сравнению с провальной квалификацией Льюис прибавил, но всё равно его выступление в воскресенье трудно назвать убедительным. После двух сейфти-каров Хэмилтон ехал 10-м, уступая Джорджу Расселлу три места и четыре секунды. К финишу отставание выросло до 19 секунд, хотя после обгона Хюлькенберга трасса перед Льюисом была свободна.
Кевин Магнуссен
Слишком боевая гонка со стороны датчанина. Кевин, в отличие от Хюлькенберга, не претендовал на очки, а потом допустил глупую аварию с Юки Цунодой, когда невероятно оптимистично рванул внутрь и отправил японца в разворот. Штраф в 10 секунд добил гонку Магнуссена.
Даниэль Риккардо
Естественно, мы не виним австралийца за его аварию с Лэнсом Строллом. Однако Даниэль сам себе всё испортил на старте гонки. По итогам первого круга Риккардо опустился с 12-й стартовой позиции на 15-ю и застрял в глубине пелотона — шансы на очки были потеряны в этот момент.
Серхио Перес
Не то что бы совсем провальная, но и не слишком удачная гонка Переса. Да, мексиканец потерял второе место в том числе из-за сейфти-кара после схода Боттаса, но у Переса было полно времени, чтобы догнать Ландо Норриса. Однако, обладая быстрейшей машиной в пелотоне, Серхио вообще не смог приблизиться к «Макларену» британца. На финише Перес проиграл Ферстаппену 19 секунд, «накопившихся» всего за 20 кругов.