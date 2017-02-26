«Пирелли» привезёт в Барселону 810 комплектов шин

Компания «Пирелли» приготовила на предсезонные тесты в Барселоне более 3500 шин, сообщает PitPass. Всего команды получат 810 комплектов, из которых 23 комплекта «харда», 263 — «медиума», 287 — «софта», 74 комплекта «суперсофта» и 51 комплект «ультрасофта». Также будет 67 комплектов промежуточных и 45 дождевых шин.
Помимо этого, итальянская компания приготовит резервный состав шин, который команды смогут использовать, если им не подойдёт основной.
Тесты в Барселоне пройдут с 27 февраля по 2 марта и с 7 по 10 марта.