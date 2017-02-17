В «Пирелли» сделали резервные шины для первых гонок сезона Формулы-1

Технический директор «Пирелли»рассказал, что производитель шин принял решение сделать резервные комплекты резины, если командам не подойдут основные.«Мы начнём сезон с новыми составами. Шины будут намного меньше изнашиваться. Мы сделали резину, отталкиваясь от собственных предположений о возможностях новых машин, базируясь на данных симуляторов. Если выйдет так, что машины не столь быстры, как мы ожидаем, резина получит меньше энергии. Тогда придётся вернуться к шинам с более классическим составом. Мы приготовили несколько резервных составов, которые омологированы и могут быть использованы на замену основным», — приводит слова Изолы Motorsport.