Ферстаппен: обгонять стало сложнее, но всё не так плохо

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что ситуация с обгонами в нынешнем сезоне Формулы-1 не так плоха, как считают некоторые эксперты.

«Обгонять стало сложнее, чем в прошлом году, но всё не так уж плохо. На свежих шинах у тебя ещё есть один-два круга для настоящей борьбы. DRS в этом сезоне не так полезна. В Китае большинство обгонов произошли без DRS — это больше радует. Там здорово обгонять в шестом повороте, если ты поздно тормозишь, и чем позже, тем лучше», — приводит слова Ферстаппена Autosport.