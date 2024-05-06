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Норрис раскрыл, что сказал ему Дональд Трамп после Гран-при Майами

Норрис раскрыл, что сказал ему Дональд Трамп после Гран-при Майами
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Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис высказался о бывшем президенте США Дональде Трампе, который присутствовал на Гран-при Майами. После победы Норриса Трамп поздравил британскую команду.

«Я не видел его в боксах, потому что был занят подготовкой к гонке. Но мы увиделись после. Он подошёл ко мне, чтобы поздравить. Он нашёл время для этого и выразил уважение к проделанной работе. Это большая честь для меня.

Трамп сказал, что он мой талисман, потому что это я победил. Но будет ли он и дальше посещать какие-то гонки, я не знаю. На этом уикенде было много особенных или выдающихся людей. Дональд – это тот человек, к кому нужно относиться с большим уважением во многих отношениях. Нельзя не быть благодарным к тому, кто признаёт твою трудовую этику. Это был классный момент, вот и всё», — приводит слова Норриса RaceFans.

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