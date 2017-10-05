Источник: «Мерседес» находится на полпути к соглашению с Ферстаппеном

Журналист The Times Кевин Исон утверждает, что «Мерседес» находится на полпути к согласованию контракта с Максом Ферстаппеном.

Ранее появилась информация о том, что после победы Ферстаппена в Малайзии интерес к персоне со стороны «Мерседеса» и «Феррари» усилился и эти команды готовы предложить ему за переход из «Ред Булл» в 2019 году контракт с зарплатой свыше $ 26 млн в год.



По словам Исона, «Мерседес» уже «на полпути к подписанию Ферстаппена». Это однако не означает, что сделка гарантирована. В интервью BBC журналист отметил, что «Ред Булл» может сохранить Ферстаппена, но австрийской команде нужно «быстро создать болид-победитель», чтобы убедить голландца не уходить.