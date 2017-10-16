Баттон: удача возвращает Хэмилтону должок за 2016 год

Чемпион мира в Формуле-1 2009 года Дженсон Баттон считает, что в текущем сезоне удача возвращает пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону должок за невезение в 2016 году.



«Думаю, что следовало бы ставить на Льюиса, потому что разница по очкам огромна. Я знаю, что в спорте всё может быстро измениться, но с точки зрения надёжности «Мерседес» был очень силён в этом году.



Можно сказать, что в этом сезоне Льюис получил ту долю удачи, какой был лишён в прошлом году. В прошлом году ему не везло с надёжностью, в этом году всё наоборот.



У нас есть две или три команды, борющиеся за победу, такого не было давно. Я думаю, что борьба «Феррари» с «Мерседесом» — это хорошо для спорта.



Этот год был важным для Формулы-1. То, какими стали болиды, — это большой шаг вперёд. Когда пилоты покидают кокпиты, вы можете видеть, что они тяжело трудились. Они счастливы, им нравится пилотировать эти болиды», — цитирует Баттона Autosport.