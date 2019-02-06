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В «Хаасе» подтвердили, что командными цветами станут чёрный и золотой

В «Хаасе» подтвердили, что командными цветами станут чёрный и золотой
Авто / Формула-1

Команда Формулы-1 «Хаас» изменила командные цвета. Как и предполагалось, ими стали чёрный и золотой. «Твиттер» американской команды опубликовал фотографию своих пилотов. На них надета чёрная одежда с вышивками из золотого цвета.

«Вся банда здесь», — гласит подпись к фото, где стоят гонщики «Хааса» Ромен Грожан, Кевин Магнуссен и Пьетро Фиттипальди.

Напомним, что с момента присоединения к Формуле-1 командными цветами «Хааса» были красно-серо-белый. Однако в октябре прошлого года американская команда подписала контракт с компанием по производству энергетических напитков Rich Energy. Эта компания будет титульным спонсором «Хааса» в сезоне-2019, а также имеет фирменные чёрно-золотые цвета.

Ожидается, что ливрея нового болида «Хааса» также будет исполнена в чёрно-золотой раскраске. Его презентация пройдёт 7 февраля в Лондоне.

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