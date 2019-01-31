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В «Хаасе» довольны новым титульным спонсором

В «Хаасе» довольны новым титульным спонсором
Авто / Формула-1

В команде Формулы-1 «Хаас» не обеспокоены скептицизмом в отношении нового титульного спонсора американской «конюшни».

В октябре прошлого года было объявлено, что «Хаас» изменит цвета своего болида на 2019 год после подписания соглашения с британским энергетическим напитком Rich Energy. Новый автомобиль «Хааса» будет иметь ливрею, окрашенную в чёрные и золотые цвета, фирменные цвета Rich Energy.

Скепсис был вызван малым количеством информации о Rich Energy и о его главе Уильяме Стори.

«Я тоже слышал истории о Rich, но всё в порядке. Мы уже получили деньги, и они стали нашим титульным спонсором», — цитирует главу «Хааса» Гюнтера Штайнера GrandPX.

Ранее Штайнер заявил, что не будет препятствовать участию пилота «Хааса» в гонке на выносливость «24 часа Дайтоны».

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