Тодт: возвращение Квята в Формулу-1 напоминает мне возвращение Массы

Менеджер российского гонщика Даниила Квята Николя Тодт поделился ожиданиями от возвращения своего клиента в Формулу-1, где теперь после годичного отсутствия он будет выступать за «Торо Россо».

«В Формуле-1 всегда сложно возвращаться во второй раз. Квяту было непросто в 2016 году, когда он был понижен из «Ред Булл» в «Торо Россо», а затем он был вынужден покинуть и эту команду. Но он отнёсся к себе самокритично и хорошо поработал на симуляторе «Феррари».



Возвращение Квята напоминает мне возвращение Фелиппе Массы в «Заубер» в 2004 году. Два года спустя он перешёл в «Феррари» к Михаэлю Шумахеру. Я не хочу излишне много мечтать, но Даниил — талантливый и особенный спортсмен, который постоянно культурно обогащается. Он читает Толстого и Достоевского и обладает большим интеллектом и самоиронией.

Даниил возвращается в Формулу-1 менее эмоциональный и более зрелым. Понятно, что ему придётся доказывать всё результатами. Он прекрасно знает, насколько ценна эта возможность, поскольку третьего шанса не будет», — цитирует Тодта Motorionline.