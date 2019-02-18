Тост объяснил, почему Гасли будет легче в «Ред Булл», чем Квяту

Руководитель «Торо Россо» Франц Тост рассказал, почему, на его взгляд, у Пьера Гасли больше шансов успешно адаптироваться в «Ред Булл», чем у Даниила Квята. Оба пилота перешли в главную команду «быков» спустя всего один полный сезон в Формуле-1. Квят в итоге продержался в «Ред Булл» только год с небольшим, прежде чем был переведён обратно в «Торо Россо».



«Между этими ситуациями есть большая разница. Квят пришёл в Формулу-1 напрямую из GP3, и это само по себе риск, но он сумел справиться, потому что очень талантливый гонщик. У Гасли был опыт совершенно другого уровня. Он выступал в Мировой серии „Рено“, что было отличной категорией, после чего провёл два года в Формуле-2 и ещё год — в Супер Формуле. Это значит, что у него богатый опыт, намного выше, чем был у Квята в момент прихода в Формулу-1.



Даниилу нужно было остаться в „Торо Россо“ ещё на два или три сезона, но когда Феттель решил перейти в „Феррари“, то „Ред Булл“ понадобился пилот, так что он автоматом перешёл в „Ред Булл“. Такое изначально не планировалось», — приводит слова Тоста FormulaPassion.