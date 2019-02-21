В «Рено» решили проблему с некорректной работой DRS

Команда «Рено» оперативно разобралась с проблемами в работе системы DRS, возникшими во второй день зимних тестов Формулы-1. Тогда от заднего антикрыла болида Даниэля Риккардо оторвался закрылок, поднимающийся при активации DRS. Утром в среду Нико Хюлькенберг ещё не использовал систему, но после обеда Риккардо вновь активировал систему.



«Крыло потеряло соединительную стойку, что позволило закрылку вертеться. Мы поняли, в чём была проблема, устранили её и использовали сегодня DRS. Нам нужно внести маленькое изменение в детали. Мы провели проверки после обеда и затем использовали систему на последних кругах в начале каждой из дневных серий кругов», — приводит слова Честера GPblog.



Также британец поделился собственными впечатлениями от общей работы машины: «Мы настроены довольно позитивно, но ещё трудно делать выводы, потому что у всех разный уровень топлива и разные режимы работы моторов, плюс работает или не работает DRS».