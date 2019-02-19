От болида Риккардо при активации DRS оторвалась часть заднего антикрыла

Французская команда Формулы-1 «Рено» столкнулась с неприятной технической проблемой во время второго дня зимних тестов в Барселоне на трассе «Катулунья». Когда австралийский гонщик «Рено» Даниэль Риккардо активировал систему DRS на стартовой прямой, то верхний закрылок антикрыла сначала выгнулся, а затем вовсе оторвался от болида R.S.19. Потерявшая прижимную силу машина стала неуправляемой, однако Риккардо удалось избежать столкновения с отбойниками. Даниэль вернулся на трассу только перед самой обеденной паузой.



Отметим, что накануне гонщики «Рено» не активировали DRS, так как в команде не успели подготовить все необходимые детали для работ системы.

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