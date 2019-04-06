Голландский журналист Джек Плоой считает, что в скором времени в командах «Ред Булл» и «Торо Россо» может произойти рокировка и руководство концерна заменит Пьера Гасли на Даниила Квята. Об этом Плоой рассказал в своей колонке на Ziggo Sport.
По мнению Плооя, если Гасли продолжит демонстрировать слабые выступления в составе «Ред Булл», лишь вопрос времени, когда доктор Хельмут Марко решит заменить француза на Даниила Квята, который в первой же гонке после возвращения в Формулу-1 смог финишировать в очковой зоне, оставив позади того же Гасли на более быстрой машине.
На Гран-при Бахрейна Пьеру Гасли удалось заработать первые очки в сезоне, однако он серьёзно уступил напарнику — Максу Ферстаппену, который боролся за попадание на подиум в гонке.
Голландский журналист считает, что Гасли могут заменить на Квята в «Ред Булл»