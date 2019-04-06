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Голландский журналист считает, что Гасли могут заменить на Квята в «Ред Булл»

Голландский журналист считает, что Гасли могут заменить на Квята в «Ред Булл»
Авто / Формула-1

Голландский журналист Джек Плоой считает, что в скором времени в командах «Ред Булл» и «Торо Россо» может произойти рокировка и руководство концерна заменит Пьера Гасли на Даниила Квята. Об этом Плоой рассказал в своей колонке на Ziggo Sport.

По мнению Плооя, если Гасли продолжит демонстрировать слабые выступления в составе «Ред Булл», лишь вопрос времени, когда доктор Хельмут Марко решит заменить француза на Даниила Квята, который в первой же гонке после возвращения в Формулу-1 смог финишировать в очковой зоне, оставив позади того же Гасли на более быстрой машине.

На Гран-при Бахрейна Пьеру Гасли удалось заработать первые очки в сезоне, однако он серьёзно уступил напарнику — Максу Ферстаппену, который боролся за попадание на подиум в гонке.

У Квята есть шанс вернуться в топ-команду. Но он сам себя его лишает
Пьер Гасли пока явно не оправдывает ожиданий «Ред Булл». Однако и Квят ещё не доказал, что готов заменить француза.
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