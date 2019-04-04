У Квята есть шанс вернуться в топ-команду. Но он сам себя его лишает

Французский новичок «Ред Булл» Пьер Гасли свои первые гонки за главную команду «быков» провёл слабовато, а квалификации и вовсе провально — и на фоне постоянного давления Хельмута Марко (Даниил Квят о нём прекрасно знает) рискует лишиться места в топ-команде. В случае отчисления француза главным кандидатом на свободную вакансию станет россиянин. Но не всё так просто…

Непростая ситуация Гасли

В двух первых гонках сезона Пьер Гасли набрал четыре очка, в то время как его напарник — 27. Он единственный из пилотов топ-команд, кто ни разу не выходил в Q3 в этом году. Для француза переход в «Ред Булл» вообще начался с двух аварий на предсезонных тестах и последовавшей критики. В Австралии Гасли по вине команды не вышел из первого сегмента квалификации, но в гонке тоже смотрелся вяло и уступил в очной борьбе Даниилу Квяту, который выступал на заведомо более слабой машине. Перед вторым этапом Пьер признался, что не может совладать с автомобилем.



«Мне пока трудно понять, как далеко я могу зайти с этой машиной, потому что её постоянно срывает в непредсказуемом направлении, — рассказал гонщик. — Максу сейчас гораздо комфортнее за рулём, а мне нужно больше работать с инженерами. С самого начала уик-энда в Бахрейне мне трудно за рулём этой машины, особенно с её задней частью. Мы много всего перепробовали, но это не помогло. Много пробуксовки, и она возникает непредсказуемо. Она просто не едет так, как я хочу».

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RB15 действительно недостаёт прижимной силы. В прошлые годы австрийцам приходилось жертвовать «прижимом», чтобы уменьшить сопротивление воздуха, иначе двигателям «Рено» совсем не хватало бы скорости. С новыми более мощными двигателями «Хонда» нужно пересматривать аэродинамическую концепцию. Пока же машина работает эффективно лишь в узком диапазоне условий, тем не менее Ферстаппену удаётся её в нем держать, а Гасли — нет.

Гасли: сейчас я не могу атаковать по-настоящему, трудная гонка

Путь Пьера в Формуле-1 во многом схож с началом карьеры Даниила Квята. Как и россиянин, Гасли прошёл с «Ред Булл» молодёжные серии, дебютировал в «Торо Россо» и перешёл в основную команду, когда в ней внезапно освободилось место. Квят в итоге продержался полтора года — после неудачи в Сочи Даниила понизили до «Торо Россо». В случае слабых результатов в ближайших гонках француз рискует оказаться в том же положении.



Правда, стоит учесть, что в 2016 году роль сыграло то, что на подходе был Макс Ферстаппен, главная надежда концерна. Маловероятно, что Хельмут Марко горит желанием поставить Квята обратно в «Ред Булл», но если Гасли продолжит сильно уступать Ферстаппену, австриец может пойти на такие дисциплинарные меры — чтобы Пьер не расслаблялся. Да и несолидно, когда гонщик «Ред Булл» болтается во второй десятке.

В Австралии Квят уже побеждал Гасли Фото: Mark Thompson/Getty Images

Шанс Квята

Чтобы Квяту получить «повышение», одних неудач Гасли будет мало — Даниил сам должен блистать на трассе и опережать партнёра по команде. Пока же счёт не в пользу россиянина — как в квалификациях, так и в общем зачёте. В Австралии Квят смотрелся неплохо и при старте с 15-го места пробился в очки, но в Бахрейне Даниил выступил куда скромнее.



Да, гонка изначально была испорчена «операционной ошибкой» в квалификации, когда механики по ошибке поставили Квяту использованные шины вместо свежих, однако и сам гонщик не был безупречен — ужасный старт и сомнительный контакт с Джовинацци. Для сравнения Гасли год назад в Бахрейне финишировал на невероятном четвёртом месте – и именно этот результат потом часто припоминали боссы «Ред Булл», комментируя повышение Пьера.

В субботу Квята подвели механики. В воскресенье — всё подряд Старые шины в решающий момент квалификации, ненужное столкновение, плохая тактика и дурацкий штраф — в коллекции Квята из Бахрейна.

Перед стартом чемпионата на российского гонщика ставили как на лидера «Торо Россо» — у него больше опыта, он уже доказал, что может быть быстр. Однако Александер Албон далеко не такой простой напарник, как может показаться. В картинге Албон побеждал Ферстаппена и Гасли, а в Формуле-2 в прошлом сезоне выступал на одном уровне с Джорджем Расселлом и Ландо Норрисом. На большинстве трасс Квят должен быть быстрее новичка, но мальчиком для битья он не будет. Следующая гонка пройдёт в Шанхае, где Квят три года назад стоял на подиуме, а вот после него последует Баку — в Азербайджане Даниилу прежде не очень везло.

Тост: Албон проделал отличную работу

Квяту же, чтобы перейти в «Ред Булл» в случае проблем у Гасли, необходимо побеждать Албона за явным преимуществом, чтобы ни у Хельмута Марко, ни у Кристиана Хорнера не осталось сомнений. Предполагается, что в Формуле-1 не дают вторых шансов, но только в «Торо Россо» Даниилу дали уже третий — возможно, второй скоро представится и в «Ред Булл».

Зачем это Милтон-Кейнсу? Во-первых, в условиях отсутствия конкуренции внутри команды рискует потерять форму Макс Ферстаппен. Во-вторых, пока обратная связь Гасли с командой не так эффективна, как могла бы быть в случае работы с Квятом — и это довольно важный аспект в условиях необходимости доработки машины. В-третьих, россиянин уже поднимался на подиум и обладает более обширным опытом, чем Гасли.



На руку в нынешней ситуации играет и то, что у «Ред Булл» сейчас нет готового к Формуле-1 пилота. Ближе всех к этому подошёл Дэн Тиктум, но у британца по-прежнему недостаточно баллов для получения суперлицензии. В любом случае на данный момент Даниил Квят — самый опытный актив команды. Было бы логично обратиться именно к нему, если неприятности Гасли продолжатся. Но сначала россиянин должен убедить, что достоин возвращения.