Лоренсо — о неудачном старте сезона: продолжу искать решение проблем

Мотогонщик «Хонды» Хорхе Лоренсо выразил недовольство выступлением на этапе чемпионата MotoGP в Хересе. По его итогам Лоренсо занял 12-ю позицию.



«Очень недоволен выступлением на этапе в Хересе. У меня нет повода для радости, остаётся только расстраиваться, переживать и грустить. Думаю, это можно увидеть на моём лице. Мне не нравится результат, мне не нравится ситуация, в которой я оказался. Я выложился на все сто процентов, но не смог ехать быстрее. Но я чемпион, а чемпионы продолжают борьбу до тех пор, пока не найдут решения проблем», — приводит слова Хорхе Лоренсо Speed Week.



Напарник Лоренсо по команде Марк Маркес выиграл две гонки из четырёх, а Лоренсо ни разу не поднялся выше 12-го места со старта нового сезона чемпионата MotoGP.