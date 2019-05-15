Боттас: ошибки в «Зандворте» будут обходиться очень дорого
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал включение Гран-при Нидерландов в календарь Формулы-1 на 2020 год. Финский пилот поделился мнением о трассе «Зандворт».
«Ошибки на высокоскоростных секциях трассы будут обходиться очень дорого. На таких трассах понимаешь, что риск бывает выше. Это приятное чувство для пилота. Поэтому я с нетерпением жду этот этап.
Даже на гонках Формулы-3 там было много людей, большое количество зрителей, классная атмосфера. У меня много приятных воспоминаний. Уверен, там будет здорово», — приводит слова Боттаса RaceFans.
Накануне, 14 мая, руководство Формулы-1 официально объявило о включении Гран-при Нидерландов в календарь на следующий сезон. В последний раз «Зандворт» принимал этап Формулы-1 в 1985 году.
Пресс-служба Формулы-1 объявила о проведении Гран-при Нидерландов в 2020 году
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