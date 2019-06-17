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Леклер: в «Феррари» ко мне изменилось отношение после Гран-при Бахрейна

Леклер: в «Феррари» ко мне изменилось отношение после Гран-при Бахрейна
Авто / Формула-1 0

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, что отношение в команде к нему изменилось после Гран-при Бахрейна. Тогда монегаск едва не выиграл Гран-при, но упустил лидерство из-за проблем с болидом.
«Да, это правда, что после Бахрейна ситуация изменилась. В команде меня стали больше уважать после того, как я показал, что могу выигрывать гонки.

Я понимаю, что в такой команде, как «Феррари», должна быть некая иерархия. Для меня очевидно, что Феттелю отдают предпочтение, учитывая его колоссальный опыт. Но мне нужно продолжать активно работать над устроением ошибок. Феттель просто делает их меньше, чем я.

Я просто выполняю свою работу, удовлетворён собой. Мне вообще не нравятся все эти политические игры, я их ненавижу. Если честно, поэтому у меня в гонках нет настоящих друзей. Я предпочитаю хорошую и честную дружбу», — приводит слова Леклера L’Equipe.

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