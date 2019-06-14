Леклер и Гасли примут участие в благотворительном матче памяти Бьянки

Пилот «Феррари» Шарль Леклер и гонщик «Торо Россо» Пьер Гасли примут участие в благотворительном матче, посвящённом памяти бывшего пилота Формулы-1 Жюля Бьянки. Футбольный матч состоится 19 июня.

Кроме Леклера и Гасли организаторы рассчитывают на бывших гонщиков Оливье Паниса и Фелипе Массу. Также в матче примет участие бывший голкипер сборной Франции по футболу Фабьен Бартез и другие известные спортсмены.

Напомним, Бьянки был пилотом системы «Феррари». Он выступал в Формуле-1 за команду «Маруся». В 2014 году гонщик попал в аварию на Гран-при Японии и скончался от полученных травм. Пилот некоторое время находился в критическом состоянии, затем его перевели в искусственную кому. Но 17 июля 2015 года он скончался в госпитале в Ницце. Бьянки стал первым за 21 год пилотом Формулы-1, умершим от последствий аварии.