Глава «Пирелли» признался, что болеет за «Феррари»

Марко Тронкетти Провера, руководитель «Пирелли», шинного монополиста Формулы-1, прокомментировал обвинения в том, что компания могла передать «Мерседесу» информацию раньше, чем другим командам. Об этом ранее говорил консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко. Он фактически обвинил «Пирелли» в фаворитизме в пользу «Мерседеса».

«Победы «Феррари» в Формуле-1 были бы полезны всем. Формула-1 без конкурентоспособной «Феррари» теряет свою привлекательность. Я знаю, что должен сохранять нейтралитет, но победы «Феррари» создают иную динамику в Формуле-1. К тому же я итальянец, поэтому «Феррари» мне ближе к сердцу.

Хэмилтон — великий чемпион. Каждая команда хотела бы иметь его в своём составе. Но мне кажется, что у Хэмилтона выдающийся болид, у него есть все шансы продолжить начатое», — цитирует Проверу Rai.