Глава «Пирелли»: во Франции пилоты смогут выжимать максимум со старта до финиша
Глава автоспортивного подразделения «Пирелли» Марио Изола поделился ожиданиями от Гран-при Франции. По мнению Изолы, проблемы команд с шинами не повлияют на гонку.
«В грядущие выходные наша линейка шин будет более консервативной по сравнению с прошлым годом. Тогда у нас был «суперсофт» и «ультрасофт». Но теперь «суперсофт» не входит в нашу линейку. Поэтому гонщики смогут со старта до финиша ехать быстрее, выжимать максимум.
В прошлом году мы использовали во Франции более тонкие шины. В этом году мы увидим, насколько эволюционировали болиды. Мы лишь во второй раз будем работать на этой трассе, командам предстоит ещё выучить поведение шин», — цитирует Изоллу GP Blog.
Напомним, ранее представители ряда команд раскритиковали «Пирелли».
Бинотто призвал «Пирелли» изменить ситуацию с шинами
- 18 июня 2019
-
13:55
-
13:38
-
13:11
-
11:41
-
10:59
-
10:14
-
09:52
-
09:33
-
00:51
- 17 июня 2019
-
23:59
-
22:47
-
21:49
-
20:13
-
19:55
-
18:41
-
17:46
-
16:25
-
16:02
-
15:30
-
15:04
-
14:50
-
14:22
-
13:58
-
13:16
-
12:48
-
12:42
-
12:13
-
11:38
-
11:23
-
10:10
-
09:04
-
00:25
-
00:16
- 16 июня 2019
-
23:30
-
22:39
Партнерский контент