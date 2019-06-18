Глава «Пирелли»: во Франции пилоты смогут выжимать максимум со старта до финиша

Глава автоспортивного подразделения «Пирелли» Марио Изола поделился ожиданиями от Гран-при Франции. По мнению Изолы, проблемы команд с шинами не повлияют на гонку.

«В грядущие выходные наша линейка шин будет более консервативной по сравнению с прошлым годом. Тогда у нас был «суперсофт» и «ультрасофт». Но теперь «суперсофт» не входит в нашу линейку. Поэтому гонщики смогут со старта до финиша ехать быстрее, выжимать максимум.

В прошлом году мы использовали во Франции более тонкие шины. В этом году мы увидим, насколько эволюционировали болиды. Мы лишь во второй раз будем работать на этой трассе, командам предстоит ещё выучить поведение шин», — цитирует Изоллу GP Blog.

Напомним, ранее представители ряда команд раскритиковали «Пирелли».