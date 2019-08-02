Й. Ферстаппен: мы даже не контактировали с «Феррари»

Йос Ферстаппен, бывший пилот Формулы-1 и отец гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, опроверг появившиеся слухи о неудавшемся переходе в «Феррари». Накануне итальянское издание Corriere della Sera сообщило, что Ферстаппен предлагал свои услуги «Феррари», рассчитывая на переход в следующем сезоне.

«Мы даже не контактировали с «Феррари», — цитирует Йоса GrandPX.News.

В текущем сезоне Ферстаппен выиграл уже две гонки. Он стал победителем Гран-при Австрии и Гран-при Германии. Во всех остальных Гран-при сезона побеждали пилоты «Мерседеса».

В зачёте пилотов Ферстаппен занимает третье место, набрав 162 очка. На второй строчке гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас (184), а на первой — его напарник Льюис Хэмилтон (225).