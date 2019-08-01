Хэмилтону и Ферстаппену отказали в «Феррари», они могут обменяться командами

Команды «Мерседес» и «Ред Булл» обсуждают возможность обмена пилотами, по которому Льюис Хэмилтон станет пилотом «Ред Булл», а Макс Ферстаппен перейдёт в «Мерседес», сообщает Corriere della Serra. По информации источника, Хэмилтон мотивирует возможность перехода тем, что хочет выиграть титулы с тремя разными командами.
Как сообщает источник, и Льюис Хэмилтон, и Макс Ферстаппен предлагали свои услуги «Феррари» в последнее время, однако оба получили отказ. В случае, если Себастьян Феттель примет решение покинуть Формулу-1 по окончании сезона, в итальянской команде планируют сделать ставку на Шарля Леклера, а в напарники ему взять Даниэля Риккардо — как сильного и опытного пилота, с которым будет гораздо проще работать в качестве второго пилота.
- 1 августа 2019
-
22:20
-
21:51
-
20:47
-
19:45
-
18:19
-
17:20
-
17:10
-
17:06
-
17:01
-
17:00
-
16:53
-
16:06
-
15:56
-
15:43
-
14:23
-
14:07
-
13:10
-
12:16
-
11:31
-
10:12
-
09:41
-
00:58
- 31 июля 2019
-
23:14
-
22:53
-
21:53
-
20:59
-
20:00
-
19:58
-
18:58
-
17:43
-
16:29
-
16:23
-
15:28
-
15:00
-
14:22