Хэмилтону и Ферстаппену отказали в «Феррари», они могут обменяться командами

Команды «Мерседес» и «Ред Булл» обсуждают возможность обмена пилотами, по которому Льюис Хэмилтон станет пилотом «Ред Булл», а Макс Ферстаппен перейдёт в «Мерседес», сообщает Corriere della Serra. По информации источника, Хэмилтон мотивирует возможность перехода тем, что хочет выиграть титулы с тремя разными командами.



Как сообщает источник, и Льюис Хэмилтон, и Макс Ферстаппен предлагали свои услуги «Феррари» в последнее время, однако оба получили отказ. В случае, если Себастьян Феттель примет решение покинуть Формулу-1 по окончании сезона, в итальянской команде планируют сделать ставку на Шарля Леклера, а в напарники ему взять Даниэля Риккардо — как сильного и опытного пилота, с которым будет гораздо проще работать в качестве второго пилота.