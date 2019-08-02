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Албон: на мокрой трассе «Торо Россо» сильнее

Албон: на мокрой трассе «Торо Россо» сильнее
Авто / Формула-1 0

Таиландский гонщик «Торо Россо» Александер Албон признался, что в настоящий момент не совсем доволен работой машины на «Хунгароринге» на сухом асфальте. В связи с этим Албон не против, если в субботу пойдёт дождь и квалификация будет проведена на мокрой трассе.

«С последними новинками сегодня больше работал Даниил, про их работу лучше спросить у него. Мы пока ещё не выжимаем из машины максимума на сухой трассе: есть несколько вещей, которыми я не вполне доволен. Хотелось бы хорошо отработать третью практику и получше подготовиться к квалификации. Но вообще, я думаю, что на мокрой трассе мы сильнее», — передаёт слова Албона корреспондент «Чемпионата» Светлана Амеличкина.

Албон попал в аварию в начале второй тренировки Гран-при Венгрии.

Опубликовано видео аварии Албона во второй практике Гран-при Венгрии
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