Формула-1 показала первые фото машины 2021 года в аэродинамической трубе

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала первые фото машины 2021 года в аэродинамической трубе.

Новый болид прошёл первые испытания в аэродинамической трубе «Заубера» в июле 2019 года перед Гран-при Германии. Тестирование проходило в обстановке строжайшей секретности.

Первые тесты проходили ещё в январе. Тогда около 60% болида составляли части от машины 2018 года. Вторые тесты состоялись в марте.

Упор при разработке болидов 2021 года будет сделан на то, чтобы были созданы условия для обгона. В связи с этим авторы концепции пытаются снизить уровень «грязного» аэродинамического потока позади автомобиля, чтобы машины могли следовать друг за другом.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Формулы-1.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Формулы-1.