Формула-1 показала первые фото машины 2021 года в аэродинамической трубе
Пресс-служба Формулы-1 опубликовала первые фото машины 2021 года в аэродинамической трубе.
Новый болид прошёл первые испытания в аэродинамической трубе «Заубера» в июле 2019 года перед Гран-при Германии. Тестирование проходило в обстановке строжайшей секретности.
Первые тесты проходили ещё в январе. Тогда около 60% болида составляли части от машины 2018 года. Вторые тесты состоялись в марте.
Упор при разработке болидов 2021 года будет сделан на то, чтобы были созданы условия для обгона. В связи с этим авторы концепции пытаются снизить уровень «грязного» аэродинамического потока позади автомобиля, чтобы машины могли следовать друг за другом.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Формулы-1.
Запись можно посмотреть в «твиттере» Формулы-1.
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