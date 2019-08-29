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Формула-1 обнародовала предварительный вариант календаря на следующий сезон

Формула-1 обнародовала предварительный вариант календаря на следующий сезон
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба Формулы-1 обнародовала предварительный вариант календаря на следующий сезон. Чемпионат в новом сезоне будет состоять из 22 этапов.

Предварительный календарь Формулы-1 сезона-2020

15 марта — Гран-при Австралии
22 марта — Гран-при Бахрейна
5 апреля — Гран-при Вьетнама
19 апреля — Гран-при Китая
3 мая — Гран-при Нидерландов
10 мая — Гран-при Испании
24 мая — Гран-при Монако
7 июня — Гран-при Азербайджана
14 июня — Гран-при Канады
28 июня — Гран-при Франции
5 июля — Гран-при Австрии
19 июля — Гран-при Великобритании
2 августа — Гран-при Венгрии
30 августа — Гран-при Бельгии
6 сентября — Гран-при Италии
20 сентября — Гран-при Сингапура
27 сентября — Гран-при России
11 октября — Гран-при Японии
25 октября — Гран-при США
1 ноября — Гран-при Мексики
15 ноября — Гран-при Бразилии
29 ноября — Гран-при Абу-Даби.

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