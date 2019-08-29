Формула-1 обнародовала предварительный вариант календаря на следующий сезон

Пресс-служба Формулы-1 обнародовала предварительный вариант календаря на следующий сезон. Чемпионат в новом сезоне будет состоять из 22 этапов.

Предварительный календарь Формулы-1 сезона-2020

15 марта — Гран-при Австралии

22 марта — Гран-при Бахрейна

5 апреля — Гран-при Вьетнама

19 апреля — Гран-при Китая

3 мая — Гран-при Нидерландов

10 мая — Гран-при Испании

24 мая — Гран-при Монако

7 июня — Гран-при Азербайджана

14 июня — Гран-при Канады

28 июня — Гран-при Франции

5 июля — Гран-при Австрии

19 июля — Гран-при Великобритании

2 августа — Гран-при Венгрии

30 августа — Гран-при Бельгии

6 сентября — Гран-при Италии

20 сентября — Гран-при Сингапура

27 сентября — Гран-при России

11 октября — Гран-при Японии

25 октября — Гран-при США

1 ноября — Гран-при Мексики

15 ноября — Гран-при Бразилии

29 ноября — Гран-при Абу-Даби.