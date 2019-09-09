Бинотто — о новом контракте Леклера: пока рановато его обсуждать

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто отказался комментировать слухи, в соответствии с которыми Шарлю Леклеру предложат новый контракт на 9 млн евро.

После летнего перерыва в Формуле-1 Леклер выиграл две гонки: в Спа и в Монце. Его напарник Себастьян Феттель на Гран-при Бельгии стал четвёртым, а в Италии — 13-м, не сумев избежать разворота по ходу гонки.

«Пока рано об этом говорить. Но Шарль уже давно доказал, насколько он важен для «Феррари». Мы инвестировали в его карьеру, и он нам доверяет. В будущем мы хотим достичь великих целей вместе с ним», — приводит слова Бинотто GrandPX.news.

Менеджер Леклера Николя Тодт также прокомментировал ситуацию с контрактом своего подопечного.

«У нас долгосрочный контракт с «Феррари». Мы обсудим его, когда настанет подходящий момент», — сказал Тодт.