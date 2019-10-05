Абитебуль признал, что готовится к острой конкуренции Окона и Риккардо

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль признал, что готовится к нешуточной конкуренции между Даниэлем Риккардо и Эстебаном Оконом в следующем сезоне. Окон в «Рено» заменит Нико Хюлькенберга.

«Эстебан будет стремиться к тому, чтобы победить Даниэля. И я понимаю, что перед нами будет стоять непростая задача в плане работы с пилотами. Но такие проблемы приятно иметь.

Чего я действительно хочу видеть в команде, так это желание побеждать. Мы стремимся располагать людьми, которые счастливы находиться в нашем виде спорта, которые хотят побеждать.

В Формуле-1 иногда возникает такая проблема, что у людей бывают слишком долгие карьеры. В итоге они просто стремятся оставаться в гонках, а стремление побеждать уходит на второй план», — приводит слова Абитебуля GPBlog.