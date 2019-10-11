Вассёр пообещал скоро назвать имя напарника Райкконена и похвалил Джовинацци

Глава команды Формулы-1 «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр во время пресс-конференции ФИА на Гран-при Японии рассказал, что итальянский гоночный коллектив планирует уже в скором времени определиться с составом пилотов на сезон-2020. У Кими Райкконена действует контракт, а на второе место претендуют нынешний гонщик команды Антонио Джовинацци и покидающий «Рено» Нико Хюлькенберг.
«Мы довольно скоро примем решение. Но если честно, то, если посмотреть на последние этапы, Антонио работает очень сильно. В последних шести или семи квалификациях подряд он был на уровне Кими. В Сочи он был впереди. Да, первый круг не получился для нас хорошим, но он выполняет свою работу и прибавляет шаг за шагом. Сегодня утром у нас была проблема с машиной, Антонио не сумел показать скорость, но он работает, прибавляет. Я очень уверен в Антонио», — заявил Вассёр.
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