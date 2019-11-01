Райкконен: медленные машины? Без разницы, лишь бы гонки стали интереснее
Гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал изменения в регламенте, которые ожидают Формулу-1 в 2021 году. Ожидается, что машины, построенные по новым правилам, будут проезжать круги на 3-3,5 секунды медленнее, и Макс Ферстаппен уже успел выразить опасения по этому поводу.
Но Райкконен с ним не согласился.
«Не думаю, что эти три, четыре или пять секунд на что-то повлияют. Думаю, даже если мы поедем на 10 секунд медленнее, но гонки станут интереснее, зрителям будет без разницы», — цитирует Райкконена RaceFans.
Даниэль Риккардо из «Рено» согласился с Райкконеном.
«Один из самых весёлых сезонов в Ф-1 я провёл в 2014 году. А тогда машины проезжали круги примерно на восемь секунд медленнее, чем сейчас», — сказал он.
Гонщикам Ф-1 не понравилось, что новые машины станут гораздо медленнее
- 1 ноября 2019
-
15:42
-
15:31
-
15:16
-
14:03
-
13:00
-
12:03
-
11:12
-
10:11
-
09:06
-
01:16
-
01:06
-
00:48
-
00:20
- 31 октября 2019
-
23:55
-
22:22
-
21:37
-
21:33
-
21:09
-
20:41
-
20:19
-
20:16
-
20:03
-
19:34
-
19:31
-
19:24
-
19:05
-
18:43
-
18:13
-
17:52
-
16:07
-
14:46
-
14:04
-
13:05
-
12:15
-
11:06
Партнерский контент