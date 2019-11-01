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Райкконен: медленные машины? Без разницы, лишь бы гонки стали интереснее

Райкконен: медленные машины? Без разницы, лишь бы гонки стали интереснее
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал изменения в регламенте, которые ожидают Формулу-1 в 2021 году. Ожидается, что машины, построенные по новым правилам, будут проезжать круги на 3-3,5 секунды медленнее, и Макс Ферстаппен уже успел выразить опасения по этому поводу.

Но Райкконен с ним не согласился.

«Не думаю, что эти три, четыре или пять секунд на что-то повлияют. Думаю, даже если мы поедем на 10 секунд медленнее, но гонки станут интереснее, зрителям будет без разницы», — цитирует Райкконена RaceFans.

Даниэль Риккардо из «Рено» согласился с Райкконеном.

«Один из самых весёлых сезонов в Ф-1 я провёл в 2014 году. А тогда машины проезжали круги примерно на восемь секунд медленнее, чем сейчас», — сказал он.

Гонщикам Ф-1 не понравилось, что новые машины станут гораздо медленнее
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