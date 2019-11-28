Леклер впервые признал, что частично виноват в аварии с Феттелем в Бразилии

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал столкновение с напарником Себастьяном Феттелем на Гран-при Бразилии.

За несколько кругов до финиша гонки Леклер и Феттель вели борьбу за четвёртое место. Монегаск обошёл немца, а когда тот попытался вернуть позицию, произошло столкновение, в результате которого оба пилота выбыли из борьбы.

«Себу, вероятно, не стоило направляться влево. И он это понимает. Но и я мог действовать лучше, чтобы избежать столкновения с ним. Можно было сместиться левее», — приводит слова Леклера журналист Эндрю Бенсон в своём «твиттере».

Напомним, Феттеля освободили от общения с журналистами в четверг, поскольку он в третий раз стал отцом.



Гран-при Абу-Даби, финальный этап сезона Ф-1 2019 года, пройдёт с 29 ноября по 1 декабря.

Феттель в третий раз стал отцом, и его освободили от общения с прессой