Организаторы «Дакара» поймали ряд экипажей на серьёзном нарушении правил

Российский штурман Константин Жильцов, выступающий на ралли-марафоне «Дакар»-2020 в зачёте внедорожников с пилотом Язидом Аль-Раджи, рассказал, что на гонке может разразиться скандал. Некоторые гонщики во время спецучастков используют не только выданные организаторами дорожные книги, но и подготовленную дополнительно информацию, что запрещено регламентом.
«Из последних новостей. Техническая группа „Дакара“ расшифровала записи с видеокамер, установленных внутри машин — видимо, они этим занимались в день отдыха. Поймано несколько экипажей. К команде „Тойота“ никаких замечаний нет, а в „МИНИ“ есть один или два экипажа. У „миников“ кто-то наклеивал дополнительные бумажки с курсами и потом выбрасывал их в окно, кто-то ещё что-то… Я думаю, что разборки ещё впереди, в машинах продолжают стоять камеры, и записи с них вызывают у организаторов нездоровый интерес. Есть вероятность, что напихают камеры и другим участникам, чтобы понять, как и чем люди пользуются», — рассказал Жильцов в своём инстаграм-канале.
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