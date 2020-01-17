Карякин и его штурман Власюк поменялись местами перед финишем «Дакара»

Штурман Сергея Карякина Антон Власюк подвёл итоги выступления на ралли-марафоне «Дакар», где их экипаж стал вторым в зачёте мотовездеходов.
«Мы заняли второе место и очень довольны этим результатом, учитывая, что нашими соперниками были сильнейшие заводские команды. В действительности это очень сильный результат. „Дакар“-2020 мне лично не показался очень сложным, так как трассы Южной Америки приучили нас к максимальной концентрации на ориентировании. Я думал, что тут будет так же, но оказалось, что в Саудовской Аравии немного легче, поэтому ехали комфортно, не допуская ошибок.
Мне удалось проехать последний спецучасток за рулём, я получил огромное удовольствие пилотирования, а Серёга вспомнил опыт чтения легенды. Последний спецучасток нам очень понравился — было где разогнаться и показать уровень пилотирования. Хочу поблагодарить всю нашу команду – этот подиум заслуга каждого. Отдельное спасибо за поддержку на родине. Я создал перед гонкой аккаунт в „Инстаграме“, и мне было приятно получать столько сообщений в поддержку нашего экипажа», — приводит слова Власюка пресс-служба Snag Racing.
- 17 января 2020
-
17:29
-
16:22
-
16:15
-
16:08
-
15:37
-
15:30
-
14:06
-
13:40
-
13:26
-
13:05
-
12:58
-
12:56
-
12:13
-
11:55
-
11:41
-
10:52
-
09:34
-
09:04
-
09:00
-
01:27
-
00:58
-
00:54
-
00:44
- 16 января 2020
-
23:58
-
23:36
-
22:54
-
22:26
-
21:23
-
20:58
-
20:48
-
20:29
-
19:52
-
18:23
-
17:58
-
17:06