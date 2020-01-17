Карякин и его штурман Власюк поменялись местами перед финишем «Дакара»

Штурман Сергея Карякина Антон Власюк подвёл итоги выступления на ралли-марафоне «Дакар», где их экипаж стал вторым в зачёте мотовездеходов.



«Мы заняли второе место и очень довольны этим результатом, учитывая, что нашими соперниками были сильнейшие заводские команды. В действительности это очень сильный результат. „Дакар“-2020 мне лично не показался очень сложным, так как трассы Южной Америки приучили нас к максимальной концентрации на ориентировании. Я думал, что тут будет так же, но оказалось, что в Саудовской Аравии немного легче, поэтому ехали комфортно, не допуская ошибок.



Мне удалось проехать последний спецучасток за рулём, я получил огромное удовольствие пилотирования, а Серёга вспомнил опыт чтения легенды. Последний спецучасток нам очень понравился — было где разогнаться и показать уровень пилотирования. Хочу поблагодарить всю нашу команду – этот подиум заслуга каждого. Отдельное спасибо за поддержку на родине. Я создал перед гонкой аккаунт в „Инстаграме“, и мне было приятно получать столько сообщений в поддержку нашего экипажа», — приводит слова Власюка пресс-служба Snag Racing.

Карякин: второе место на «Дакаре» — отличный повод вернуться в 2021 году за победой