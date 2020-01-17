Карякин: второе место на «Дакаре» — отличный повод вернуться в 2021 году за победой

Российский гонщик Сергей Карякин прокомментировал второе место в общем зачёте ралли-марафона «Дакар»-2020 в классе мотовездеходов.



«Я считаю, что второе место на «Дакаре» – неплохой результат, которого мы, безусловно, достойны, учитывая уровень конкуренции в нашем классе SSV. Как и на любом другом «Дакаре», нам пришлось непросто, но мы ровно прошли всю дистанцию. Мы многому научились, многое поняли, сделаем для себя определённые выводы и к следующему году станем ещё сильней. Наш подиум — это общая победа для всей нашей команды. Хочу поблагодарить механиков, менеджеров, нашу медиабригаду и всех болельщиков, которые нас поддерживали, – благодаря вам у нас в этом году такой высокий результат. Отдельная благодарность нашим партнёрам – компаниям Fores, УГМК, РМК, «Индевел», без которых мы не смогли бы сконструировать наш Can-Am Maverick и сформировать такую прекрасную команду. Второе место – это отличный повод вернуться в Саудовскую Аравию в 2021 году за победой.



Сегодня был хороший спецучасток – быстрый, с небольшим количеством пилотажа. Проехали мы неплохо, мне понравилось. На superstage мы поменялись с Антоном Власюком местами: он ехал за рулем, я был штурманом. Я в принципе справился с работой штурмана, говорил ему, где примерно какая позиция. Иногда получалось, иногда – нет. Работа штурмана требует огромного мастерства. Поэтому у нас с Антоном хорошая команда: я неплохо рулю, он неплохо говорит, куда нужно ехать. И даже когда мы меняемся, получается хорошо», — приводит слова Карякина пресс-служба Snag Racing.