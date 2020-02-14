Ки назвал главные изменения в машине «Макларена»

Технический директор «Макларена» Джеймс Ки рассказал о главных изменениях в машине команды, презентация которой состоялась вчера, 13 февраля. По словам инженера, в команде применили болеё легкую краску, а также сделали более компактными боковые понтоны.

«Немного изменились цвета. Машина стала выглядеть чище. В этом смысле есть и преимущество с точки зрения веса.

Корпус следует общей тенденции. Боковые понтоны стали очень узкими — упаковать все узлы было непросто. Такие вещи нужно планировать заранее, поскольку они влияют на компоновку узлов мотора и тому подобное.

То же самое мы сделали и с коробкой передач, чтобы соответствовать общей философии. Много мы поработали и над задней подвеской», — цитирует Ки RaceFans.

Рассмотреть машину «Макларена» со всех ракурсов можно на видео.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в официальном YouTube-канале команды.