«Макларен» показал новую машину Формулы-1 для сезона-2020 — MCL35
В «Макларене» опубликовали изображение новой машины Формулы-1, на которой в сезоне-2020 будут выступать испанец Карлос Сайнс и британец Ландо Норрис.
Новый автомобиль получил индекс MCL35. Цветовая гамма ливреи в целом не изменилась, однако синего цвета стало чуть больше.
В сезоне-2019 «Макларен» занял четвёртое место в Кубке конструкторов, уступив лишь «Мерседесу», «Феррари» и «Ред Булл». Сайнс, ставший шестым в личном зачёте, принёс команде 96 очков, а Норрис, занявший 11-е место, — 49.
В 2020 году предсезонные тесты пройдут с 19 по 21 и с 26 по 28 февраля, а Гран-при Австралии, первый этап нового сезона, — с 13 по 15 марта. Напомним, Гран-при Китая, изначально запланированный на 19 апреля, перенесли из-за коронавируса.
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