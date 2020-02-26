Баттон не исключил, что Феттелю придётся уйти из «Феррари»

Чемпион Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон прокомментировал ситуацию с контрактом Себастьяна Феттеля с «Феррари». Действующее соглашение немца с командой истекает после сезона-2020.

В 2019 году Феттель, четырёхкратный чемпион Формулы-1, занял пятое место в личном зачёте, одержав одну победу, в то время как его напарник 22-летний Шарль Леклер стал четвёртым, выиграв две гонки.

«Когда тебя побеждает молодой напарник, это очень больно. Себастьян очень много вложил в «Феррари», а до этого завоевал четыре титула с «Ред Булл»… Это очень больно.

Думаю, в 2020-м он станет увереннее выступать и реже будет ошибаться. Если этого не произойдёт, его, вероятно, не будет в «Феррари» в 2021-м», — приводит слова Баттона Grand Prix 247.