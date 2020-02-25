Баттон дал совет «Феррари» на тему борьбы с Хэмилтоном
Чемпион Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон рассказал, как «Феррари», по его мнению, может повысить свои шансы на титул в сезоне-2020. По его мнению, Шарлю Леклеру и Себастьяну Феттелю нужно не тратить силы на борьбу друг с другом, а вместо этого уделить основное внимание Льюису Хэмилтону («Мерседес»), шестикратному чемпиону мира.
«Теперь гонщики «Феррари» гораздо лучше понимают друг друга. Я действительно считаю, что в 2020 году у них будет сильная команда.
Если они поймут, что им надо сражаться с Льюисом, вместо того чтобы бороться друг с другом, они получат прекрасный шанс оказаться впереди и будут претендовать на чемпионство», — приводит слова Баттона Daily Mail.
Гран-при Австралии, первый этап нового сезона, пройдёт с 13 по 15 марта.
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