Квят: многие помнят, что я опередил Риккардо в 2015-м

Российский гонщик Формулы-1 Даниил Квят, выступающий за «Альфа Таури», выразил надежду, что болельщики ещё не забыли, как он в сезоне-2015, выступая за «Ред Булл» вместе с Даниэлем Риккардо, по итогам сезона опередил австралийца, который за год до этого разгромил во внутрикомандном сражении Себастьяна Феттеля, четырёхкратного чемпиона Формулы-1.

В сезоне-2015 Квят занял седьмое место в личном зачёте, набрав 95 очков. Его лучшим результатом стало второе место на Гран-при Венгрии. Риккардо дважды финишировал в тройке — третьим в Венгрии и вторым в Сингапуре, — но набрал за сезон на три очка меньше россиянина и стал восьмым по итогам года.

«Сезон в команде с Риккардо был очень интересным. Внимание было приковано к нему, так как он до этого победил Себастьяна Феттеля.

Но я тогда опередил его по очкам. Полагаю, многие болельщики это помнят. Сам же я больше думаю не о прошлых успехах, а о будущем», — цитирует Квята Racing News 365.