Sky Sports: Гран-при Австралии не будет отменён, так решили девять команд Формулы-1

Этап Формулы-1 в Австралии пройдёт в штатном порядке, несмотря на отказ от участия в Гран-при команды «Макларен». Об этом сообщает Sky Sports.
«Несмотря на то что „Макларен“ отказался от участия в первом этапе Формулы-1 после того, как у одного из членов команды появились симптомы, похожие на коронавирус, Гран-при Австралии будет продолжен», — гласит сообщение Sky Sports News в «Твиттере».
По информации источника, девять команд проголосовали за проведение этапа.
Напомним, ранее «Макларен» принял решение не участвовать в Гран-при из-за того, что один из сотрудников команды оказался заражён коронавирусом. Пресс-служба Формулы-1 заявила, что решение о проведении этапа на фоне отказа «Макларена» ещё не принято.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.
Гран-при Австралии должен стартовать завтра, 13 марта.
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